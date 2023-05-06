В ТГАСУ прошел праздник в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне

В ТГАСУ почтили память героев Великой Отечественной войны Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Накануне, 5 мая, в областном центре организовали патриотическое мероприятие в честь 78-й годовщины Победы над фашистской Германией. Праздник провели на территории Томского государственного архитектурно-строительного университета для сотрудников, студентов ТГАСУ, а также других горожан. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

«Почетными гостями стали командир подразделения специального назначения, ветеран боевых действий полковник запаса Сергей Семеняко и военный комиссар города Томска, ветеран боевых действий Андрей Шарков. Мероприятие началось с тематического праздничного концерта, подготовленного вузовским клубом совместно с коллективами Дворца творчества детей и молодежи города Томска», - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томский военно-исторический клуб «Гвардия» организовал в общественном пространстве университета выставку техники. Ее предоставил военно-спортивный клуб «Гроза». Гости праздника смогли разобрать и собрать автомат Калашникова, побывать на выставках исторических экспонатов от объединения реконструкции «Крепость» и от волонтерского движения «Выход». Томичи также потренировались в меткости в электронном тире и отведали солдатскую еду с полевой кухни.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В администрации отметили, что праздник, посвященный Дню Победы, провели в ТГАСУ уже второй раз. В этом году приняли решение сделать его ежегодным.

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