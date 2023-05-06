Мешающие параду припаркованные автомобили будут эвакуировать

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Власти собираются эвакуировать машины, которые будут мешать проведению Парада Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томска.
8 мая с 19:00 на участке проспекта Ленина от пересечения с улицей Беленца до пересечения с улицей Нахимова временные знаки будут запрещать парковку автотранспорта.
«Это будет сделано для того, чтобы транспорт не мешал проведению парада 9 мая. Машины, оставленные в этой зоне, будут убраны с помощью эвакуатора», - уточнили в мэрии.
Напомним, ранее «КП-Томск» написал, что Во время репетиции Парада Победы в Томске перекроют проспект Ленина
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