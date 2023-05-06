Открытый чемпионат по воркауту проведут в Томске в День Победы

Фото: ТРК "Лето"

9 мая в Томске пройдет чемпионат среди воркаут-атлетов. Мероприятие будет открытым, принять в нем участие сможет каждый, кто зарегистрируется, об этом сообщают организаторы.

Предусмотрено 4 номинации: Workout Battle до 15 лет и старше 16 лет, двоеборье для участников до 15 лет, старше 16 лет и для девушек. Также организуют подтягивания и отжимания +16 кг и от пола.

Место проведения чемпионата: ТРК «Лето». Начало в 12:00.

Посетить мероприятие можно будет бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.

Чемпионат по воркауту организуют управление молодежной политики Томска и ТРК «Лето» в рамках проекта «ПРОулицы».

Возрастное ограничение: 6+.

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