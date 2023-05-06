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НовостиОбщество6 мая 2023 6:51

Томич вырвал пачку денег у пенсионера в магазине

Подозреваемого задержали по горячим следам
Анна Ковалёва
Видеокамера зафиксировала момент ограбления

Видеокамера зафиксировала момент ограбления

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В магазине на улице Новая в селе Тимирязевское у 68-летнего томича выхватил деньги незнакомый мужчина. Подозреваемого в грабеже удалось задержать по горячим следам - в течение нескольких часов после обращения пенсионера в полицию. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Подозреваемым оказался 49-летний местный житель. Прямо в торговом зале он вырвал из рук пенсионера пачку денег - более 4 600 рублей, а затем скрылся.

На данный момент потерпевшему уже возместили материальный ущерб. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 161 - «Грабеж».

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