В Томске пьяный военнослужащий ударил по лицу полицейского

Фото: пресс-служба Томского гарнизонного военного суда

В Томске выпивший военнослужащий ударил полицейского, который находился при исполнении должностных обязанностей. Виновнику инцидента назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в Томском гарнизонном военном суде.

«Ефрейтор Ч. 13 ноября 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле магазина, не желая подчиняться предъявленным в целях обеспечения правопорядка законным требованиям сотрудника военной полиции лейтенанта О., … умышленно нанес один удар левым кулаком в лицо О., чем причинил последнему физическую боль и нравственные страдания», - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что боец нарушил установленный порядок государственного управления и затруднил нормальную служебную деятельность представителя власти.

Военнослужащего Ч. признали виновным в совершении преступления и выписали внушительный штраф. Томича наказали по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Приговор в законную силу еще не вступил.

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