Международный День защиты детей отметят в Городском саду Томска

В программе праздника запланирована Пенная вечеринка Фото: Олег Укладов

1 июня в Томске пройдет масштабное мероприятие в честь Дня защиты детей. Праздник устроят в Городском саду – одном из самых популярных и любимых мест семейного отдыха у томичей.

Развлекательную программу организуют с 12:00 до 16:00. На главной сцене Горсада выступят:

- клоун Лепа Сосискин с дрессированными животными

- аниматоры ивент-организации с научным шоу

- творческие детские коллективы областного центра.

Проведет праздник Иван Козырев, радиоведущий популярных радиостанций.

Гостей разных возрастов также ждут игры, конкурсная программа, мастер-классы, викторина и даже "Пенная вечеринка" с розыгрышем призов! На празднике будет организована зона питания.

Томские компании смогут принять участие в качестве партнеров мероприятия.

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