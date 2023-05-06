В Томске воздух прогреется до +25 градусов

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 6 мая, жителей и гостей Томска порадует теплая погода: столбик термометра поднимется до +23…+25°С. Свежие данные предоставил региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Существенных осадков не ожидается. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В областном центре и по региону будет облачно с прояснениями.

В некоторых районах области пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется аж до +28°С. «Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с», - прогнозируют синоптики.

С 6 по 10 мая сохранится местами высокая пожароопасность (4 класса). На большей части территории ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс.

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