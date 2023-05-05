В Лагерном саду Томска работает музей военной техники времен ВОВ Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске продолжает работать музей под открытым небом «Оружие Победы», напоминает администрация Томской области. Выставка находится в Лагерном саду, и на ней можно увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны.

«На площадке - 25 экспонатов. Здесь есть тяжелый танк «Клим Ворошилов», легендарный танк Т-34, «трехтонка» ЗИС-5, штурмовавшая Берлин. Каждая модель экспозиции — участник тех давних событий», - рассказали об экспонатах выставки в пресс-службе обладминистрации.

На выставке проходят организованные экскурсии, но посетить ее можно и самостоятельно. Кстати, часть экспонатов «Оружия Победы» можно будет увидеть на параде 9 мая. К месту проведения парада технику отвезут на тралах, а обратно в Лагерный сад она вернется своим ходом. Еще в день Победы на площадке музея с 13.00 будет выступать агитбригада.

Напомним, что 7 мая в Томске пройдет генеральная репетиция Парада Победы. А посмотреть программу Дня Победы в Томске можно здесь.