В Томской области начали патрулировать леса из-за риска пожаров

6 мая летчики-наблюдатели Томской авиабазы начнут авиапатрулирование Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области лесная охрана начала круглосуточное патрулирование лесов. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Томской области. Напомним, что с 6 по 10 мая в регионе ожидается высокий - пятый -класс пожароопасности.

«Личный состав лесопожарных формирований и лесной охраны региона переходит на усиленный режим работы. А 6 мая летчики-наблюдатели Томской авиабазы начнут авиапатрулирование», - прокомментировали в департаменте лесного хозяйства.

На особом контроле у авиации будут территории, граничащие с регионами, где фиксируют лесные пожары. Напомним, что в Томской области действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в это время грозят серьезные штрафы. Гражданам – до тысяч рублей, должностным лицам – до тысяч рублей, а юрлицам – до двух миллионов.

Напомним, что в Томской области уже случился первый в 2023 году лесной пожар.