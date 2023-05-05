Томские больницы изменят режим работы с 6 по 9 мая

С 6 по 9 мая томские больницы перейдут на особый режим работы Фото: Ксения Высотина

С 6 по 9 мая томские больницы перейдут на особый режим работы, напомнили томичам в администрации области. Экстренную помощь в эти дни можно будет получить круглосуточно, как и обратиться в скорую помощь. По телефонам скорой (03 – со стационарного телефона, 103 – с мобильного) можно узнать, какой из стационаров в этот день дежурит по скорой.

«Травматологические пункты будут работать круглосуточно. Для детей – в больнице скорой медицинской помощи №2 на улице Кошевого, 72. А для взрослых – в горбольнице №3 на Нахимова 3, в поликлинике №10 на Профсоюзной, 16, в МСЧ №2 на улице Бела Куна, 3, и в ЦСМ «Клиника больничная», на улице Больничной, 11Г», - напомнили в пресс-службе администрации Томской области.

В томской ОКБ круглосуточно окажут помощь при челюстно-лицевых и офтальмологических проблемах. Помощь окулиста также можно будет получить в клинике СибГМУ на проспекте Ленина, 4. С острой зубной болью в праздничные дни нужно ехать в стоматологию на Набережной реки Ушайки, 6.

6 мая с 10.00 до 15.00 в МСЧ «Строитель» на проспекте Фрунзе, 116, и в поликлинике №4 на улице 79 Гв. Дивизии, 3/2 будут работать дежурные хирургические кабинеты. 7 мая хирурги будут принимать в горбольнице №3 и в поликлинике №10 на проспекте Мира, 17. 8 мая за хирургической помощью нужно обращаться в МСЧ №2 и в межвузовскую поликлинику на улице Киевской, 74, а 9 мая – в поликлинику ТНЦ СО РАН на Академическом проспекте, 7, и в больницу №2 на Гагарина, 4.

Задать вопросы о графике работы медучреждений можно по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.