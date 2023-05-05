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НовостиОбщество5 мая 2023 12:26

В Томске десять сирот получили квартиры благодаря вмешательству прокуратуры

Своего жилья у них не было
Александра Тайбатрова
В Томске десять сирот получили квартиры благодаря вмешательству прокуратуры

В Томске десять сирот получили квартиры благодаря вмешательству прокуратуры

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Томске благодаря вмешательству прокуратуры десяти сиротам предоставили жилье, сообщает пресс-служба ведомства. По закону несовершеннолетним, которые остались без попечения родителей и не имеют жилья, квартиры должны предоставить бесплатно в первоочередном порядке.

«В нарушение требований законодательства, по достижении 18-летнего возраста жилье заявителям не предоставили», - прокомментировали в прокуратуре Томской области.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с исковыми заявлениями. Требования прокуратуры суд удовлетворил. И сейчас всем десяти сиротам жилье предоставили.

Напомним, что прокуратура помогла медработникам получить положенные при переезде выплаты.