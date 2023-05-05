В Томске десять сирот получили квартиры благодаря вмешательству прокуратуры Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Томске благодаря вмешательству прокуратуры десяти сиротам предоставили жилье, сообщает пресс-служба ведомства. По закону несовершеннолетним, которые остались без попечения родителей и не имеют жилья, квартиры должны предоставить бесплатно в первоочередном порядке.

«В нарушение требований законодательства, по достижении 18-летнего возраста жилье заявителям не предоставили», - прокомментировали в прокуратуре Томской области.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с исковыми заявлениями. Требования прокуратуры суд удовлетворил. И сейчас всем десяти сиротам жилье предоставили.

Напомним, что прокуратура помогла медработникам получить положенные при переезде выплаты.