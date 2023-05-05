В Томском политехническом техникуме 5 мая открыли военно-исторический музей

В музее можно познакомиться с экспонатами военных лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей, посвященный Великой Отечественной войне, открылся 5 мая в Томском политехническом техникуме, сообщила пресс-служба администрации Томской области. В открытии участвовали представители обладминистрации, департамента профобразования, работники и студенты техникума.

«Музей посвящен вкладу политехников в годы Великой Отечественной войны. В музее можно почитать архивные письма бойцов, изучить редкие документы и познакомиться с экспонатами военных лет», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Планируется, что в музее будут проводить воспитательную и патриотическую работу.

Напомним, что томские железнодорожники провели урок мужества для студентов техникума. А 7 мая в Томске пройдет генеральная репетиция Парада Победы.