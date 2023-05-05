25 лет развития и инноваций

Новейшие технологии, предельно сосредоточенные специалисты, выверенная до каждой детали организация работы - все это поражает воображение человека, впервые оказавшегося на инновационном предприятии. Как производят высокотехнологичное оборудование, журналистам показали сотрудники Томского завода электроприводов, дочернего предприятия АО «Транснефть - Западная Сибирь». Сегодня «ТОМЗЭЛ» - одно из ведущих машиностроительных предприятий Томской области, которое предоставляет рабочие места и достойную заработную плату более чем полутысяче человек.

«Уже четверть века АО «ТОМЗЭЛ» занимается разработкой, изготовлением и сервисным обслуживанием специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса России. 2023 год – для нас вдвойне юбилейный: «ТОМЗЭЛ» исполняется 25 лет, а ПАО «Транснефть» - 30 лет. Именно ее запрос на изготовление высококачественной отечественной продукции лег в основу создания Томского завода электроприводов», - говорит директор «ТОМЗЭЛ» Али Купкенов

В 2014 году в «ТОМЗЭЛ» запустили цех электроники. К сегодняшнему дню, обострившему потребность в импортозамещении, этому направлению уделяют особое внимание. Именно в этом цехе выпускают более 40 наименований устройств и специализированную аппаратуру – блоки управления электроприводами, системы контроля и сигнализации устройств размыва донных отложений, комплекты временного электроснабжения, взрывозащищенные светодиодные светильники,поточные преобразователи плотности жидкости и прочие системы управления и автоматизации. Технологии постоянно обновляют и автоматизируют.

«Ежегодная автоматизация процессов позволяет нам сохранять передовые позиции как предприятию не только в регионе, но и в стране. ПАО «Транснефть» утвердило стратегию цифрового развития на ближайшие годы. Не отставая от тенденций общемировых практик, уже в этом году планируем внедрить некоторые программы автоматизации процессов планирования, мониторинга оборудования. Это позволит в реальном времени отслеживать состояние станков, снизить простои и повысить производительность», - уточнил Али Купкенов.

Производственные процессы цеха по производству электроники - один из примеров автоматизации процесса: машина быстро и качественно отмывает от технологических загрязнений и сушит печатные платы. Жидкость не сбрасывается, а используется повторно по принципу замкнутого цикла.

Нанесение на изделия лака распылением и отверждение состава ультрафиолетом тоже происходит автоматически – всего за несколько минут. Если бы это делали вручную, потребовалось более 2 часов.

А вот - камера термоиспытаний, в которой проходят термотренировку все выпускаемые электронные изделия, при малейших отклонениях в показателях продукцияотправляется на доработку.

«Сейчас мы имеем замкнутый цикл от разработки до изготовления своей продукции. Мы максимально сконцентрировали интеллектуально-технические возможности на предприятии и контролируем качество на всех стадиях. Наша стратегия развития предполагает непрерывное повышение эффективности использования оборудования», - говорит главный инженер АО «ТОМЗЭЛ» Сергей Тарабыкин.

Главный инженер напомнил, что в 1998 году только открывшийся завод выпускал до 30 изделий в месяц, и это считалось событием. С тех пор объемы увеличились в 25 раз. А за четверть века выпущено более 65 тысяч единиц изделий.

«Сейчас изготавливаем десятки видов электроприводов. Производимая продукция востребована как внутри компании, так и на внешних рынках», - уточнил Сергей Тарабыкин.

Реализуя продукцию, соответствующую международным стандартам ISO, «ТОМЗЭЛ» вносит вклад в формирование бюджета и налоговой базы Томской области. Активно участвует в региональных и федеральных социально-экономических программах.

«Предприятие реализует ответственную социальную и кадровую политику. На постоянной основе занимаемся благотворительностью», - добавил директор «ТОМЗЭЛ» Али Купкенов.

Уточним, что сегодня Томский завод электроприводов покрывает потребности дочерних предприятий «Транснефти», а это более пятиста нефтеперекачивающих станций и более семидесяти тысячкилометров нефтепроводов, расположенных по всей России. Таким образом, «ТОМЗЭЛ» вносит свой вклад в продвижение бренда Томской области как ведущего промышленно-научного центра.