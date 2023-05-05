В Тегульдетском районе Томской области медработники не получили положенные при переезде выплаты

После того, как приговор вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение. Фото: Сиб.фм

Семь медицинских работников в Тегульдетском районе не получили положенные им при переезде выплаты, сообщает прокуратура Томской области. Это выяснилось в результате прокурорской проверки.

«В соответствии с региональным законодательством, если гражданин заключил трудовой договор с государственными учреждениями, расположенными в приравненных к районам Крайнего Севера местностях, ему должны выплатить единовременное пособие в размере пяти должностных окладов и в размере одного должностного оклада на каждого члена семьи», - объяснили в прокуратуре области.

После проверки прокуратура направила материалы в суд. И Тегкульдетский районный суд удовлетворил требования надзорного органа. После того, как приговор вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

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