Томский ТЮЗ готовит экспериментальный детский спектакль «Злата за Кузьму» Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Томском Театре юного зрителя готовят новый экспериментальный детский спектакль Владимира Бутакова «Злата за Кузьму». Премьера состоится уже на следующей неделе, сообщается в группе театра во ВКонтакте. «Злата за Кузьму» - это сказка со звуком.

«Герои это истории – работящий парень Дорофей, молодая проклятая ведьма, которая может превратиться в Полуденицу, если не выйдет замуж до определенного срока. А еще – рассеянный молодой человек Исай с богатым воображением», - рассказали в театре о действующих лицах спектакля.

Посмотреть сказку «Злата за Кузьму» можно будет 13 мая в 11.00 и 14.00, а 14 мая – в 11.00. Сообщается, что билеты можно приобрести и по Пушкинской карте.

Напомним, что в Томской области создали ассоциацию молодых педагогов.