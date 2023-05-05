В Томске 7 мая пройдет генеральная репетиция Парада Победы Фото: Ксения Высотина

Генеральная репетиция Парада Победы состоится в Томске 7 мая, сообщает мэрия города. Из-за этого с 20.00 до 23.00 перекроют движение на проспекте Ленина от проспекта Фрунзе до Московского тракта.

«Движение троллейбусов № 1 и № 3 по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до Лагерного сада 7 мая будет закрыто с 19.00 до 24.00», - уточнили в пресс-службе мэрии.

На время проведения генеральной репетиции Парада Победы изменится и схема движения автобусов. Они будут сворачивать с проспекта Ленина на проспект Кирова, ехать по улице Белинского и проспекту Фрунзе, а далее – по своим маршрутам.

Ранее «КП-Томск» публиковал полную программу мероприятий на День Победы в Томске.