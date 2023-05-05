Более 45 миллионов направят на поддержку ветеранов в Томской области в 2023 году

Более 45 миллионов рублей направят на поддержку ветеранов в Томской области в 2023 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области более 45 миллионов рублей направят на поддержку ветеранов, сообщили в администрации региона. В том числе 11 миллионов запланированы на ремонт жилья участников войны и их вдов. Такую поддержку получат 200 семей региона.

«В 2022 году помощь в ремонте жилья получили 202 ветерана, на это было потрачено 12 миллионов рублей. 136 ветеранам провели текущий ремонт более чем на шесть миллионов рублей. Еще 66 ветеранам помогли с капитальным ремонтом жилья, на это потратили 5,6 миллиона рублей», — рассказала Марина Киняйкина, начальник департамента социальной защиты населения Томской области.

Из запланированных 45 миллионов 13 направят на ежемесячные денежные выплаты, 10 миллионов – на оздоровление и протезирование зубов, а два миллиона – на ежемесячные выплаты на ЖКУ. В томской области проживают 2654 ветеранов, в том числе 50 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 33 жителя блокадного Ленинграда, 1836 тружеников тыла, 40 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и 695 вдов участников ВОВ.

Напомним, что стала известна программа мероприятий на 9 мая в Томске.