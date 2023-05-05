В Томской области создали Ассоциацию молодых педагогов областной системы профобразования Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томской области создали Ассоциацию молодых педагогов областной системы профобразования, сообщили в областной администрации. Первыми участниками организации стали педагоги, участвовавшие в финале конкурса профмастерства «Педагогический дебют».

«Представители ассоциации будут выполнять роль наставников-консультантов по проведению региональных конкурсов, олимпиад и чемпионатов профессионального мастерства», - утонили в пресс-службе администрации Томской области.

Сообщается, что ассоциация будет оказывать всестороннюю помощь начинающим педагогам, тем, кто надолго уходил из педагогики или сменил сферу деятельности. Стать участниками организации могут преподаватели техникумов и колледжей.

Напомним, что томские железнодорожники провели урок мужества для студентов техникума. А в Томской области учредили специальную награду для волонтеров.