Санитарная пятница проходит в Томске 5 мая Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске 5 мая проходит санитарная пятница, сообщает мэрия. В уборке территорий приглашают поучаствовать жителей всех районов города. За подробной информацией советуют обращаться в отделы благоустройства районов.

«В Кировском районе утонить информацию о проведении санитарной пятницы жители Кировского района могут по телефону 56-40-96, Ленинского района – по телефону 51-71-40. Телефон отдела благоустройства Октябрьского района – 90-24-78, Советского района – 54-46-75», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сообщается, то одной из первых к санитарной пятнице присоединилась администрация Кировского района – организовали уборку на Московском тракте. А во второй половине дня к уборке присоединились студенты СибГМУ и ТУСУРа, а также волонтеры. Инвентарь им предоставила районная администрация.

Напомним, то участок проспекта Ленина в Томске перекроют 7 мая из-за репетиции парада Победы.