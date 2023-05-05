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НовостиОбщество5 мая 2023 7:55

В Томске 7 мая перекроют участок проспекта Ленина из-за генеральной репетиции Парада Победы

Дорогу перекроют на 3 часа
Алёна Мищенко
В Томске перекроют часть Ленина из-за репетиции Парада Победы.

В Томске перекроют часть Ленина из-за репетиции Парада Победы.

Фото: Ксения Высотина

В Томске 7 мая пройдет генеральная репетиция Парад Победы. В это время на участке проспекта Ленина от проспекта Фрунзе до улицы Московский тракт перекроют дорогу на 3 часа, сообщает мэрия.

«В воскресенье, 7 мая, на пр. Ленина пройдет генеральная репетиция Парада Победы. В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта на участке пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Московский тракт с 20:00 до 23:00», – говорится в сообщении.

Также городские и межмуниципальные автобусы, которые проходят проспекту Ленина в это время будут сворачивать на проспект и двигаться по улице Белинского и проспекту Фрунзе и далее по маршруту. В обратном направлении двигаться они будут по такой же схеме.

Движение троллейбусов № 1 и № 3 по проспекту Ленина на участке от проспекта Фрунзе до Лагерного сада будет закрыто в этот день с 19:00 до 24:00.

Уточнить схему движения общественного транспорта можно в Центре организации и контроля пассажироперевозок по номерам 28-29-05 и 28-29-06.