Семья из Томска усыновила троих мальчиков с синдромом Дауна

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Жители Томска Елена и Денис Халины усыновили троих детей с синдромом Дауна. Сначала супруги приняли в семью одного «солнечного» ребенка, а после рождения своего малыша, взяли еще двоих мальчиков, пишет «АиФ-Томск».

Первого мальчика Игоря семья Халиных усыновила 7 лет назад. На тот момент Елена являлась сотрудником опеки и видела, как его забрала приемная семья. Спустя два месяца от Игоря отказались.

«Наблюдая эту ситуацию, я стала говорить мужу, чтобы мы взяли его в семью. Сначала муж отвечал категорическое нет, говорил, что он чужой, больной и мы не сможем. Игорь и правда был очень тяжелым ребенком: нарушенное поведение, у него не было ногтей, зубов (только 1 зуб, другие не росли), наблюдались проблемы с волосами, он не мог нормально ходить в туалет. В общем, сложный букет и набор состояний», — рассказала томичка.

Женщине удалось уговорить мужа взять в семью мальчика. Первые несколько дней приемного ребенка отмывали, чистили зубы и стригли.

Спустя год Елена забеременела. Это период, по словам томички, помог ее мужу наладить контакт с Игорем. После рождения сына Феликса, приемный ребенок стал спокойнее, внимательнее и послушнее.

Взять в семью второго малыша с синдромом Дауна томичи решили перед уходом Елены в декрет. На тот момент от полуторамесячного Кирилла также отказалась семья.

«Кирилл запал в мое сердце. Он был маленький и совершенно беззащитный. После декрета я вновь поехала в гос. организацию для передачи документов коллегам и мне привели Кирилла, просто показать. Он был очень больным. Я приехала домой и говорю мужу: „Помнишь, мальчика отдали на улице — так он подрос. Я его сегодня видела“. А муж в ответ: „Давай возьмем!“», — вспоминает собеседница.

Третий «солнечный» ребенок жил в государственном учреждении Тверской области. Елена увидела мальчика на странице в социальных сетях. Женщина показала мужу его фотографию и они приняли решение забрать 10-летнего Колю.

«Ребенок-инвалид, в памперсе, слюни текут, часто ложился на пол, верещал, орал, писался», — вспоминает Елена.

Сейчас Коля ходит на уроки флейты, на плаванье, в бассейн и занимается в спортзале. Ребенок научился кататься на велосипеде, самокате и умеет бегать.