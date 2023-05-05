В Томске ввели запрет на полеты беспилотников на День Победы

В Томске запретили использовать беспилотники на День Победы. Фото: Александр ГЛУЗ

В Томске ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов в праздничные дни, посвященные 9 мая. Об этом сообщил журналистам заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

Данный запрет ввели уже в нескольких городах Сибири, в том числе в Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске. Также запрет действует в ряде других регионов России. Это решение принято после атаки дронов на Кремль в ночь на 3 мая.

В пятницу, 5 мая, Константин Чубенко подтвердил информацию о запрете на использование беспилотников на День Победы в Томске.

Напомним, в этом году в Томске отменили шествие Бессмертного полка в традиционном очном формате из-за вопросов безопасности. Вместо этого портреты своих родных участников Великой Отечественной войны предлагают размещать в интернете и на автомобилях. Позже мэрия сообщила, что салют на 9 мая будет также отменен.

План мероприятий к 9 мая 2022 года насчитывает более 30 различных мероприятий и интерактивных площадок. Празднование откроет традиционный легкоатлетический забег «Миля Мира» и парад Победы.