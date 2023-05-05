ТДСК возглавила ТОП застройщиков Томской области

Фото: ТДСК

Опубликован ТОП застройщиков РФ, составленный Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ*) по итогам четырех месяцев 2023 года.

ТДСК с января по май ввела в эксплуатацию 31030 кв. метров жилья, заняв первую строчку рейтинга в Томской области с долей рынка в 34,39 %. Второе место у Карьероуправления: 22,39 % регионального рыка. Далее расположились «СЗ Михайловский парк-квартал» и «Томский специализированный застройщик», на каждого их которых приходится по 18 % строительства в регионе.

В общероссийском рейтинге ТДСК занимает 59 строку по объему ввода и 58-ю по объему текущего строительства, который составил 272 тыс. кв. м.

Сведения размещены на сайте erzrf.ru