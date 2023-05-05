Известный томский хореограф Иосиф Иткин скончался на 96-м году жизни

Фото с сайта Томской еврейской общины

В Томске в четверг, 4 мая, на 96-году жизни скончался известный хореограф, заслуженный работник культуры Иосиф Иткин. Об этом сообщили на сайте томской еврейской общины.

«Пришла скорбная новость: ушел из жизни Иосиф Константинович Иткин, знаменитый томич, заслуженный работник культуры РФ - человек, который каждый день дарил окружающим тепло, радость, свет и улыбки. Община выражает свои соболезнования и скорбит вместе с семьей», — говорится в сообщении.

Прощание с Иосифом Иткиным состоится во Дворце народного творчества «Авангард» 8 мая с 12 до 13 часов.

Иосиф Константинович родился в Смоленске в 1928 году. Окончил педучилище в Сталинске (Новокузнецке), куда был эвакуирован во время Великой Отечественной войны. Трудовую деятельность в Томске начал с 1964 года. Являлся создателем и руководителем нескольких танцевальных коллективов: клуба железнодорожников, домов культуры ГПЗ-5 и «Авангард».