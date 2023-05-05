В Томске председатель ТСЖ похитил у организации около полумиллиона рублей

В Томске задержали подозреваемого в хищении около полумиллиона рублей. Фото: Ксения Высотина

В Томске задержали председателя правления ТСЖ по подозрению в хищении около 500 тысяч рублей у организации в доме на улице Елизаровых, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Факт хищения задокументировали оперативники УЭБиПК регионального УМВД. Деньги принадлежали организации в доме на улице Елизаровых.

«По предварительным данным, 59-летний ранее не судимый председатель правления ТСЖ в 2021 году получил от граждан перечисления на проведение ремонта крыши. При этом работы выполнены не были», – говорится в сообщении.

Собранные деньги подозреваемый перевел на счет подконтрольной ему организации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.