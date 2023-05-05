В Томской области учредили специальную награду для волонтеров

Фото: администрация Томской области

В Томской области приняли решение награждать волонтеров медалью «За добровольческую деятельность» за их труды, направленные на помощь российских военнослужащих, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Об учреждении специальной награды для волонтеров в Томской области стало известно в пятницу, 5 мая. Постановление об этом подписал губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Волонтеры оказывают огромную помощь всем, кто в ней нуждается. Сегодня добровольцы активно помогают собирать и доставлять экипировку нашим военнослужащим, гуманитарную помощь жителям новых территорий России, поддерживают семьи защитников», — сообщил Владимир Мазур.

Медалью «За добровольческую деятельность» буду награждать таких неравнодушных томичей.