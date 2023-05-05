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НовостиОбщество5 мая 2023 2:48

В Томской области учредили специальную награду для волонтеров

Постановление об этом подписал губернатор Томской области Владимир Мазур
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томской области

Фото: администрация Томской области

В Томской области приняли решение награждать волонтеров медалью «За добровольческую деятельность» за их труды, направленные на помощь российских военнослужащих, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Об учреждении специальной награды для волонтеров в Томской области стало известно в пятницу, 5 мая. Постановление об этом подписал губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Волонтеры оказывают огромную помощь всем, кто в ней нуждается. Сегодня добровольцы активно помогают собирать и доставлять экипировку нашим военнослужащим, гуманитарную помощь жителям новых территорий России, поддерживают семьи защитников», — сообщил Владимир Мазур.

Медалью «За добровольческую деятельность» буду награждать таких неравнодушных томичей.