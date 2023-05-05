Закат в цветах российского флага увидели жители Томска 4 мая

Фото: телеграм-канал "Регион-70"

Вечером 4 мая небо над Томском окрасилось в цвета флага России. Уникальное явление наблюдали томичи и делились фотографиями в социальных сетях.

Цвета российского триколора во время заката местные жители увидели в четверг, 4 мая. Снимок в паблик «Регион-70» прислал подписчик.

«Патриотический закат. Трасса Томск-Парабель 4 мая 2023 года», – написал автор поста.

На фотографии можно заметить три оттенка на небе: беловатый, синий и красный. Полосы расположились в том же порядке, что и на флаге России.

Фото: телеграм-канал "Регион-70"

Напомним, ранее жители Томской области ранее делали подобные снимки и активно размещали их в социальных сетях. Например, в сентябре 2022 года небо в Томске также окрасилось в цветах российского триколора.