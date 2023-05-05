Семейный праздник пройдет в Горсаду Томска 1 июня в честь Дня защиты детей

В Томске отпразднуют День защиты детей 1 июня.
Фото: Мария АНАНОВА
1 июня в Томске с размахом отметят Международный день защиты детей. На главной сцене Городского сада состоится мероприятие для семей с детьми, в котором смогут принять участие дети, подростки, родители, бабушки и дедушки.
Празднование пройдет с 12 до 16 часов.
В программе мероприятия гостей ждут развлекательная программа, представления, конкурсы и фуд-зона.
В этот день на сцене выступят "Арена развлечений" с научным шоу, клоун Лепа Сосиськин с дрессированными животными, детские коллективы Томска. Ведущим мероприятия станет популярный радиоведущий Иван Козырев.
Кроме того, томичей ждут игры, мастер-классы, викторина, пенная вечеринка и розыгрыш призов.
Томские компании могут стать партнерами мероприятия.
Возрастное ограничение мероприятия 0+.