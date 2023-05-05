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НовостиОбщество5 мая 2023 0:50

Семейный праздник пройдет в Горсаду Томска 1 июня в честь Дня защиты детей

В программе мероприятия гостей ждут развлекательная программа, представления, конкурсы и фуд-зона
Алёна Мищенко
В Томске отпразднуют День защиты детей 1 июня.

В Томске отпразднуют День защиты детей 1 июня.

Фото: Мария АНАНОВА

1 июня в Томске с размахом отметят Международный день защиты детей. На главной сцене Городского сада состоится мероприятие для семей с детьми, в котором смогут принять участие дети, подростки, родители, бабушки и дедушки.

Празднование пройдет с 12 до 16 часов.

В программе мероприятия гостей ждут развлекательная программа, представления, конкурсы и фуд-зона.

В этот день на сцене выступят "Арена развлечений" с научным шоу, клоун Лепа Сосиськин с дрессированными животными, детские коллективы Томска. Ведущим мероприятия станет популярный радиоведущий Иван Козырев.

Кроме того, томичей ждут игры, мастер-классы, викторина, пенная вечеринка и розыгрыш призов.

Томские компании могут стать партнерами мероприятия.

Возрастное ограничение мероприятия 0+.