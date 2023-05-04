Томские железнодорожники провели урок мужества для студентов техникума ж/д транспорта

Патриотическая акция прошла накануне Дня Победы Фото: Ксения Высотина

Волонтеры Западно-Сибирской магистрали провели патриотическую акцию «Уроки мужества: Эшелоны Победы» для студентов Томского техникума железнодорожного транспорта. В акции поучаствовали более 120 человек.

Такие акции в общеобразовательных учреждениях железнодорожники проводят седьмой год подряд накануне Дня Победы.

«На встрече железнодорожники и ветераны отрасли рассказывают ребятам о роли железнодорожного транспорта в годы войны, показывают фильм с воспоминаниями ветеранов. Также участники акции получают специальные буклеты, в которых собраны факты и статистические данные о Великой Отечественной войне», - сообщается на сайте администрации Томской области.

А еще накануне 9 мая железнодорожники раздают георгиевские ленточки на вокзалах Томска.

Напомним, что стала известна программа празднования Дня Победы в Томске.