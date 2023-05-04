Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 15:27

В Томском политехе создали препарат для уничтожения раковых клеток

После использования препарата выживают только десять процентов злокачественных клеток
Александра Тайбатрова
После использования препарата выживают только десять процентов злокачественных клеток

После использования препарата выживают только десять процентов злокачественных клеток

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые Томского политехнического университета разработали препарат, после использования которого выживают всего десять процентов раковых клеток, сообщает пресс-служба вуза. Исследования проводились с клетками рака простаты и лейкоза.

«Результаты показали, что препарат успешно действует на оба типа злокачественных клеток. Но один из них вызывает преимущественно некроз, когда клетка гибнет за счет разрушения клеточной мембраны. А второй — апоптоз, то есть поэтапное разрушение клетки, в соответствии с определенной «программой», - рассказали в пресс-службе ТПУ.

В начале исследования после применения препарата выживало примерно 30-40 процентов злокачественных клеток, но ученым удалось улучшить результаты. Сейчас они работают над тем, чтобы добиться проникновения в ткани на большую глубину. После чего уже возможно вести речь про испытания на животных.