В Томском политехе создали препарат для уничтожения раковых клеток

После использования препарата выживают только десять процентов злокачественных клеток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые Томского политехнического университета разработали препарат, после использования которого выживают всего десять процентов раковых клеток, сообщает пресс-служба вуза. Исследования проводились с клетками рака простаты и лейкоза.

«Результаты показали, что препарат успешно действует на оба типа злокачественных клеток. Но один из них вызывает преимущественно некроз, когда клетка гибнет за счет разрушения клеточной мембраны. А второй — апоптоз, то есть поэтапное разрушение клетки, в соответствии с определенной «программой», - рассказали в пресс-службе ТПУ.

В начале исследования после применения препарата выживало примерно 30-40 процентов злокачественных клеток, но ученым удалось улучшить результаты. Сейчас они работают над тем, чтобы добиться проникновения в ткани на большую глубину. После чего уже возможно вести речь про испытания на животных.