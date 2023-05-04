В Томской области незаконно выловили стерлядь на 110 тысяч рублей

Сумма причиненного ущерба составила около 110 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каргасокском районе Томской области местного 24-летнего жителя обвиняют в незаконной добыче водных ресурсов, сообщает областная прокуратура. По предварительным данным, мужчина незаконно рыбачил на реке Обь в районе села Усть-Тым Каргасокского района в январе 2023 года.

«По версии дознания, он использовал сеть и незаконно выловил 24 экземпляра стерляди. Сумма причиненного ущерба составила около 110 тысяч рублей», - прокомментировали в прокуратуре Томской области.

Уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины направлено мировому судье. Также прокуратура района заявила гражданский иск, чтобы взыскать с обвиняемого причиненный материальный ущерб.

Ранее слушания по делу томского бизнесмена Левчугова и следователя Арефьева назначено на 15 мая. А томич попытался украсть колеса из гаража и получил тюремный срок.