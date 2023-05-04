В Томской области 1300 семей получают ежемесячную выплату из маткапитала

В Томской области ежемесячную выплату на ребенка до трех лет из материнского капитала получают 1300 семей Фото: Архив "КП"

В Томской области ежемесячную выплату на ребенка до трех лет из материнского капитала получают 1300 семей, рассказали в администрации региона. Эта мера поддержки положена семьям, в которых доход на каждого человека ниже двух прожиточных минимумов. При ее назначении не учитывается имущество семьи, а также занятость родителей.

«С 2023 года в порядок предоставления ежемесячной выплаты внесены изменения. Если раньше ее получали только на второго ребенка, то теперь средства положены на каждого ребенка до трех лет, включая первенца», - утонили в пресс-службе администрации Томской области.

Выплата равно региональном прожиточному минимуму на детей. В южный районах Томской области - чуть более 15 тысяч рублей, а в северных - 16,5 тысяч. Чтобы получать выплату, нужно оформить заявление в ОСФР по Томской области. Сделать это можно в клиентской службе Соцфонда или МФЦ, а также через Госуслуги или сайт СФР.