В Томской области более 100 тысяч человек проголосовали за новые объекты благоустройства

Более 100 тысяч жителей Томской области проголосовали за объекты благоустройства Фото: Ксения Высотина

Более 100 тысяч томией отдали голоса за территории, которые могут благоустроить в будущем. Такие цифры приводятся на сайте администрации региона. Голосование будет идти до 31 мая. А всего томичам нужно выбрать 55 объектов. Среди них - 34 дизайн-проекта территорий, которые выбрали ранее: их благоустроят уже в 2024 году.

«На 4 мая активнее всего голосуют за территории в Северске - 51 тысяча голосов. В Томске – чуть более 15 тысяч голосов, в Стрежевом – почти шесть тысяч, в Колпашевском районе – почти семь тысяч и в Томском районе - 6,5 тысяч», - поделились данными в администрации Томской области.

Напомним, то в апреле в субботниках приняли участие более 6700 томичей. А в Северске начали мыть улицы и тротуары шампунем.