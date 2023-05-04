Томскому колледжу выделят 70 миллионов от Минпросвещения России

На средства гранта в колледже обустроят шесть современных лабораторий Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Минпросвещения России выделит 70 миллионов рублей Томскому колледжу индустрии питания, торговли и сферы услуг, рассказали в администрации региона. Грант выделят по проекту «Профессионалитет», чтобы в колледже создали образовательный кластер для отрасли «Туризм и сфера услуг».

«В колледже появятся шесть современных лабораторий с новым оборудованием. Студенты будут осваивать в них швейное, поварское и кондитерское дело, парикмахерское искусство, информационное обеспечение профессиональной деятельности и профессиональных коммуникаций», - рассказали о планах по реализации проекта в пресс-службе администрации Томской области.

По программам «Профессионалитета» в Томске планируют набрать 150 студентов, которые будут изучать профессии портного, повара, кондитера, официанта, бармена и др. При этом не менее 85% выпускников этих программ обещают устроить на работу, для этого колледж наладил сотрудничество с потенциальными работодателями.