Томичам рассказали про лучшие российские марки кошачьего корма

В рационе здорового кота должно присутствовать 35% животного белка. Фото: АиФ Томск

После того, как некоторые производители кормов для кошек ушли с российского рынка, перед многими встал вопрос о выборе нового корма. Чем лучше кормить своих пушистых питомцев, «АиФ-Томск» расспросил у ветеринара и директора клиники «Инновет» Вероники Макаревич. По словам специалиста, многие российские корма пришли на рынок недавно, а чтобы полноценно оценить их качество, нужен не один год. Среди марок корма для кошек ветеринар назвала такие, как Sirius и Karmy, которые можно купить в любом зоомагазине и давать своему питомцу. По словам специалиста, корм Zillii сейчас пользуется популярностью, но для более точного экспертного мнения пока прошло мало времени. Корм Proplan на рынке давно, но, как отметила Вероника Макаревич, подходит он не всем.

«Перевести питомца на натуральное кормление довольно сложно. Рацион должен составлять специалист, а животное не должно питаться одним сырым мясом. Для котов также важна клетчатка и определенные витамины», - рассказала Вероника Макаревич.

Ветеринар посоветовала обращать внимание на состояние шерсти и стул кота, чтобы определить, подходит ли ему питание. Шерсть должна быть блестящей, без перхоти. Тревожный симптом – если шерсть сильно выпадает. Стул здорового кота должен быть определенным всегда. В рационе здорового кота должно присутствовать 35% животного белка, но если есть проблемы с ЖКХ, необходимо больше клетчатки.