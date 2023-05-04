Губернатор Владимир Мазур встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы

Встреча, посвященная 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялась в большом зале администрации Томской области. В ней приняли участие шесть участников Великой Отечественной.

«День Победы всегда вызывает особенные чувства: гордости, признательности, благодарности и любви к вам, дорогие участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла, узники фашистских лагерей, жители блокадного Ленинграда, – обратился Владимир Мазур к участникам встречи. – Неумолимо уменьшается число участников тех героических событий, и каждая минута общения с вами очень дорога. Будучи мальчишкой, я общался с ветеранами, и всегда задавал себе вопрос: как же можно было это вынести, пережить? Ваш жизненный путь – это яркий пример подвига и предмет гордости для всех нас».

Глава региона отметил, что около 130 тысяч наших земляков сражались на фронтах, почти 60 тысяч погибли.

«Совершён великий подвиг. Но фашизм как сорняк, снова прорастает. Задача – выдернуть фашизм с корнями. Для этого сегодня и встали на защиту страны наши воины. Они четко осознают, что победа будет за нами, этот лозунг останется с нами на века!» – подчеркнул Владимир Мазур.

Губернатор пожелал ветеранам крепкого здоровья и благополучия. Продолжил встречу концерт северского вокального ансамбля «Люди в погонах».

В Томской области сегодня живут 50 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также две с половиной тысячи тружеников тыла, вдов, блокадников, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.