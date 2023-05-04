Ученые Томска разработали новый акустический отпугиватель птиц для аэропорта

В Томске ученые создали новый отпугиватель птиц для аэропорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томские ученые создали новую разработку для отпугивания птиц. Акустический отпугиватель создали ученые из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН совместно с орнитологической службой ООО «Аэропорт Томск». Разработка томских ученых отличается от аналогов тем, то у нее есть система технического зрения с элементами искусственного интеллекта. Благодаря этому отпугиватель может реагировать на отдельные виды птиц.

«Система предварительно прошла обучение с помощью специально сформированной базы изображений птиц. Также в институте разработали программный комплекс, который может автоматически обрабатывать данные видеонаблюдения и принимать необходимые решения. При этом система искусственного интеллекта постоянно обучается», - сообщает пресс-служба администрации Томской области.

До осени ученые будут испытывать новый отпугиватель птиц и налаживать систему видеонаблюдения. Сообщается, что эта разработка томских ученых интересна и представителям аэропортов других городов.