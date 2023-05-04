В Томском районе нашли живой пропавшую 25 апреля женщину

Поиски пропавшей женщин завершились успешно. Фото: Анна Ковалева

В селе Моряковский Затон Томского района успехом завершились поиски пропавшей Валентины Марадудиной, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Томской области. Напомним, что о местонахождении 44-летней женщины ничего не было известно с 25 апреля. А поиск по ней объявили 3 мая.

«Марадудина Валентина Николаевна найдена, жива! Благодарим всех за распространение информации!» - написали в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, что за апрель 2023 года в поисковый отряд «ЛизаАлерт» Томской области поступили заявки на поиск 24 человек. 19 из них были найдены живыми.