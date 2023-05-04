В Томске начали процесс приемки квартир для жителей аварийных домов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске специалисты комитета жилищной политики мэрии начали процесс приемки 14 квартир для жителей аварийных домов. Квартиры купили через аукцион, а завершить их приемку планируют до конца мая.

«Дополнительно были объявлены аукционы на покупку еще 35 квартир. Среди них есть двухкомнатных площадью не менее 52 и 45 квадратных метров, стоимостью пять и 4,5 миллиона соответственно», - сообщили в пресс-службе мэрии Томска и добавили, что действие объявленных ранее 17 аукционов пролонгировали до 17 июня.

В мэрии отмечают, что томичи охотно участвуют в таких аукционах, и поэтому приобретать квартиры для расселения аварийных домов получается быстрее. Скоро объявят еще несколько аукционов на покупку квартир, в которых заселение пройдет в конце 2023 года.

Ранее жительница аварийного дома в Томске рассказала, в каких условиях живет.