Следователи в Томске проводят проверку после обнаружения тела мужчины при пожаре

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Фото: Сиб.фм

Томские следователи начали проверку после того, как при тушении пожара в частном доме было найдено тело погибшего мужчины. Об этом сообщает СК по Томской области. Пожар случился накануне по Балагурной улице, а погибший мужчина 1951 года рождения жил в этом доме.

«Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», - уточнили в СК по Томской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а по результатам проверки примут решение.

Напомним, что 1 мая 30-летний томич получил травму, когда работал на слесарном станке. По этому случаю следователи также проводят проверку.