Слушание по делу томского бизнесмена Левчугова и следователя Арефьева назначено на 15 мая

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Предварительное слушание по уголовному делу против директора ГК «Лама» Владислава Левчугова и бывшего следователя Сергея Арефьева назначено на 15 мая 2023 года, следует из карточки дела на сайте Юргинского городского суда Кемеровской области.

Ранее стало известно, что дело томского бизнесмена Владислава Левчугова и бывшего следователя Сергея Арефьева рассмотрят Юргинском городском суде Кемеровской области. Предпринимателю предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве и незаконном обороте оружия, а бывшему сотруднику СК – в получении взятки в особо крупном размере.

Как следует из данных карточки дела, уголовные дела в отношении Левчугова и Арефьева были объединены в одно производство.

Напомним, что бывший следователь Сергей Арефьев был задержан в декабре 2021 года по подозрению в получении взятки, а гендиректора ГК «Лама» Левчугов был заподозрен в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также в незаконном обороте оружия. 16 февраля 2023 года в Советском районном суде Томска состоялось заседание о продлении меры пресечения для Левчугова и Арефьева на 6 месяцев.