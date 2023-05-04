Крупный российский банк начал тестирование платежных стикеров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк ВТБ реализует среди действующих клиентов пилотный проект по оплате покупок с помощью платежных стикеров, которые могут стать альтернативой сервисам бесконтактной оплаты с помощью смартфонов.

Платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате. При этом наклеиваемая часть стикера не содержит ни номера, ни срока действия, ни CVC кода, что делает его использование максимально безопасным. Он работает с использованием технологии NFC для передачи платежной информации с наклейки на терминал. Новый сервис позволяет не только бесконтактно оплачивать покупки, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают работу по NFC.

«Банки ищут возможности для новых способов удобной оплаты, и платежные стикеры – одна из опций, которую мы предлагаем клиентам, но не единственная. Все активнее развивается платежи по QR-коду и через СБП, и в этих сегментах мы видим значительный потенциал для роста», – комментирует Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.