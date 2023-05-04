В Томске с 6 по 10 мая ожидается пятый класс пожароопасности

Высокий класс пожароопасности ожидается в Томске с 6 по 10 мая. Фото: Иван Макеев

На выходных, с 6 по 10 мая в Томске ожидается пятый класс пожароопасности, сообщили в администрации города со ссылкой на томский ЦГМС.

По данным синоптиков, с 6 по 10 мая в Томске ожидается высокий - четвертый класс пожароопасности и чрезвычайная пожароопасность - пятый класс.

«На территории города организовано ежедневное патрулирование на землях населённых пунктов и в прилегающих лесах мобильными группами, оснащёнными первичными средствами пожаротушения, усилена профилактическая работа с населением», – говорится в сообщении.

Томичам напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Напомним, что с 28 апреля по 14 мая в Томске и в 10 районах области действует особый противопожарный режим