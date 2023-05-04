«Митинг-парад и кино под открытым небом»: опубликована полная программа мероприятий в Томске на 9 мая

Опубликована полная программа мероприятий на 9 мая в Томске.
Фото: Ксения Высотина
В Томске в 2023 году пройдет празднование Дня Победы, несмотря на отмену праздничного салюта и Бессмертного полка. План мероприятий к 9 мая 2022 года насчитывает множество различных мероприятий и интерактивных площадок. Что ожидает томичей на День Победы, рассказали в мэрии Томска.
Программу праздничного Дня Победы в Томске в 09:00 откроет интерактивная площадка "Дорогами войны" в Лагерном саду.
В 10:00 в Лагерном саду откроется музей под открытым небом "Оружие Победы".
В 11:00 на площади Новособорной запланирован митинг-парад.
В 12:00 по переулку Спортивный для томичей подготовят выставку военной техники "Они приближали победу" и интерактивные площадки "Гвардейская смена-гроза" и "Сибирские киномастерские".
С 12:00 до 18:00 на площади Новособорной состоится праздничная программа "Победа в сердцах поколений":
-Интерактивная выставочная площадка «Они ковали Победу в тылу»
-Выставки «Армия России», «Армия Победителей»
-Выставка «Томск – вклад в Победу»
-Всероссийская акция «Письмо Победы»
-Вставка десантного оборудования «Десантники»
-Выставка «Герои и подвиги»
-Выставки от муниципальных библиотек
-Спортивные акции «Рывок Победы», «Рекорд Победы»
-Тематическая площадки «Движение Первых»
-Интерактивная площадка «Помощь СВОим
С 13:00 до 20:00 в Городском саду пройдет праздничная программа "Спасибо за жизнь! Спасибо за победу!". Для томичей подготовили выступление с участием духового оркестра, мастер-классы, выставки и другое.
Также в 14:00 томичи увидят трансляцию Парада Победы с Красной площади.
В 18:00 на площади Новособорной пройдет показ фильмов о Великой отечественной войне под открытым небом.
Напомним, что 9 мая в связи с празднованием Дня Победы ограничат движение на более чем 20 участках улиц. Так, с 00.00 до 05.00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина от проспекта Фрунзе до Московского тракта, по переулку Спортивному от проспекта Ленина до улицы Советская, по улицы Гагарина от проспекта Фрунзе до переулка Спортивный.