«Митинг-парад и кино под открытым небом»: опубликована полная программа мероприятий в Томске на 9 мая

Опубликована полная программа мероприятий на 9 мая в Томске. Фото: Ксения Высотина

В Томске в 2023 году пройдет празднование Дня Победы, несмотря на отмену праздничного салюта и Бессмертного полка. План мероприятий к 9 мая 2022 года насчитывает множество различных мероприятий и интерактивных площадок. Что ожидает томичей на День Победы, рассказали в мэрии Томска.

Программу праздничного Дня Победы в Томске в 09:00 откроет интерактивная площадка "Дорогами войны" в Лагерном саду.

В 10:00 в Лагерном саду откроется музей под открытым небом "Оружие Победы".

В 11:00 на площади Новособорной запланирован митинг-парад.

В 12:00 по переулку Спортивный для томичей подготовят выставку военной техники "Они приближали победу" и интерактивные площадки "Гвардейская смена-гроза" и "Сибирские киномастерские".

С 12:00 до 18:00 на площади Новособорной состоится праздничная программа "Победа в сердцах поколений":

-Интерактивная выставочная площадка «Они ковали Победу в тылу»

-Выставки «Армия России», «Армия Победителей»

-Выставка «Томск – вклад в Победу»

-Всероссийская акция «Письмо Победы»

-Вставка десантного оборудования «Десантники»

-Выставка «Герои и подвиги»

-Выставки от муниципальных библиотек

-Спортивные акции «Рывок Победы», «Рекорд Победы»

-Тематическая площадки «Движение Первых»

-Интерактивная площадка «Помощь СВОим

С 13:00 до 20:00 в Городском саду пройдет праздничная программа "Спасибо за жизнь! Спасибо за победу!". Для томичей подготовили выступление с участием духового оркестра, мастер-классы, выставки и другое.

Также в 14:00 томичи увидят трансляцию Парада Победы с Красной площади.

В 18:00 на площади Новособорной пройдет показ фильмов о Великой отечественной войне под открытым небом.

Напомним, что 9 мая в связи с празднованием Дня Победы ограничат движение на более чем 20 участках улиц. Так, с 00.00 до 05.00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина от проспекта Фрунзе до Московского тракта, по переулку Спортивному от проспекта Ленина до улицы Советская, по улицы Гагарина от проспекта Фрунзе до переулка Спортивный.