В Томске в микрорайоне Южные Ворота прошли соревнования пожарных

Фото: ТДСК

Во вторник, 2 мая, пожарные Главного управления МЧС России по Томской области соревновались в скоростном подъеме. Участникам «Вертикального вызова» необходимо было преодолеть 17 этажей многоквартирного дома в полной экипировке.

На протяжении нескольких лет подобные соревнования проходят на объектах, построенных Томской домостроительной компанией. В прошлом году — в 25-этажном «Тауэре» в Радонежском, в этом году – в доме по ул. Титова, 12 в Южных Воротах. Высотки от ТДСК спроектированы и возведены в строгом соответствии с нормами противопожарной безопасности, а конструкция лестничных маршей позволяет пожарным двигаться с максимально возможной скоростью.

Фото: ТДСК

В соревнованиях приняли участие более 20 сотрудников противопожарной службы из разных районов Томской области. Лучший результат в 1 мин 29 сек – по 5 с небольшим секунд на каждый этаж – показал Александр Жмудь, командир отделения 23 пожарно-спасательной части села Бакчар. Вторым с результатом 1 мин 37 сек стал Роман Гавриленко, мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части г. Томска. Третье место с результатом в 1 мин 48 сек у Евгения Селина, старшего пожарного-спасателя пожарно-спасательной части № 7 г. Томска.

Соревнования пожарных по скоростному подъему на высотное здание позволяют не только испытать силу и выносливость, но и повысить психологическую устойчивость к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, в 2019 году также при поддержке ТДСК в Радонежском прошел первый в Томске вертикальный старт среди любителей экстремального бега. Тогда лучшее время среди мужчин показал томич Дмитрий Сеенов — 1 мин 15 сек. А среди женщин первой стала жительница Новосибирска Елена Рухляда с результатом 1 мин 29,8 сек.