В Томске 9 мая пройдет открытый чемпионат по воркауту

Фото: ТРК "Лето"

В Томске 9 мая в ТРК "Лето" пройдет бесплатный открытый чемпионат по воркауту. Зарегистрироваться на него сможет любой желающий, сообщают организаторы.

Соревнования пройдут в 4 номинациях – Workout Battle до 15 лет и старше 16 лет, двоеборье для участников до 15 лет, старше 16 лет и девушек. Также спортсмены примут участие в подтягиваниях и отжиманиях +16 кг и от пола.

Чемпионат состоится 9 мая в ТРК «Лето» с 12:00 до 16:00. Вход на мероприятие бесплатный.

Мероприятие организовано в рамках проекта «ПРОулицы» управлением молодежной политики Томска и ТРК «Лето».

Фото: ТРК "Лето"

Возрастное ограничение мероприятия 6+.