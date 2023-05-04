В Томске 9 мая пройдет открытый чемпионат по воркауту

Фото: ТРК "Лето"
В Томске 9 мая в ТРК "Лето" пройдет бесплатный открытый чемпионат по воркауту. Зарегистрироваться на него сможет любой желающий, сообщают организаторы.
Соревнования пройдут в 4 номинациях – Workout Battle до 15 лет и старше 16 лет, двоеборье для участников до 15 лет, старше 16 лет и девушек. Также спортсмены примут участие в подтягиваниях и отжиманиях +16 кг и от пола.
Чемпионат состоится 9 мая в ТРК «Лето» с 12:00 до 16:00. Вход на мероприятие бесплатный.
Мероприятие организовано в рамках проекта «ПРОулицы» управлением молодежной политики Томска и ТРК «Лето».
Фото: ТРК "Лето"
Возрастное ограничение мероприятия 6+.