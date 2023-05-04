Жителям Томска предлагают провести праздничные выходные в "Боярских парных"

Фото: "Боярские парные"

В преддверии праздничных выходных жители Томска начинают выбирать, как провести эти дни. Многие поедут на природу, кто-то отдаст предпочтение отдыху дома. Однако банный комплекс "Боярские парные" предлагает горожанам провести праздники в необычной атмосфере.

"Мы предлагаем большой комплекс услуг. Например, массажи, скрабирования и прочие другие процедуры после баньки. Также в наших парных есть профессиональные парильщики, с которыми обычный поход в парную превратит в сеанс физического и эмоционального оздоровления", - рассказывает администрация банного комлпкса.

Помимо оздоровительных и релакс-процедур в "Боярских парных" имеется также большая мангальная зона, коптильня, фотозона, беседки и даже места для проведения "гендер пати".

Особое внимание стоит уделить тому, что в данном комплексе также есть своя кухня. Отмечается, что в парных предлагают более 17 блюд из казанов, различные шашлыки и рыбу горячего копчения.