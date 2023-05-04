МТС Банк увеличил число стран до 20 для отправки переводов за рубеж

Москва, РФ – ПАО «МТС-Банк» объявляет о расширении списка до 20 стран для осуществления денежных переводов. Ключевое преимущество сервиса – это возможность переводить деньги за рубеж без комиссии с любых карт российских банков и получать наличными в офисах партнеров.

Пользователи мобильного приложения банка могут мгновенно перевести деньги в рублях по выгодному курсу в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Турцию, Израиль, Сербию, Шри-Ланку и т.д.

Осуществить денежный перевод с получением наличных денежных средств можно через приложение МТС Банка с любых карт российских банков. Достаточно привязать карту другого банка в приложении МТС Банка. Максимальная сумма перевода составляет 400 000 рублей, ежемесячный лимит с карт МТС Банка – 3 млн рублей.

Для осуществления перевода необходимо зайти в приложении МТС Банка в раздел «Платежи», выбрать иконку «За рубеж», далее – «Перевод с получением наличными», указать страну, валюту перевода, сумму и выбрать способ получения.

Более подробная информация о всех способах денежных переводов доступна на сайте МТС Банка по ссылке.