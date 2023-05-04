Тело пожилого мужчины нашли при пожаре в жилом доме в Томске

Тело мужчины обнаружено при пожаре в жилом доме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в среду, 3 мая, на улице Балагурной сгорел жилой дом. При тушении пожара в комнате нашли тело 71-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионаьного ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 3 мая в 16:55. Загорелся одноэтажный шлакозаливной жилой дом. Вплотную к дому была пристроена дощатая веранда.

В 17:10 в комнате пожарные обнаружили тело мужчины 1951 года рождения.

В результате пожара в комнате обгорела вещная обстановка на площади 4 квадратных метра.

Огонь потушили в 17:21. Причина пожара устанавливается.