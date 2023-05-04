В Томске для ветерана ВОВ провели персональный Парад Победы под его окнами

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Томской области

Росгвардейцы накануне 78-й годовщины Великой Победы поздравили участника Великой Отечественной войны, советско-японской войны и ветерана вневедомственной охраны полковника милиции в отставке Александра Коваленко, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росгвадии организовывали персональный парад и праздничный концерт.

Под музыкальное сопровождение военного оркестра Северского соединения Росгвардии для Александра Коваленко прозвучала музыка из кинофильмов и времен ВОВ. Также ветерана поздравил сын сотрудника Росгвардии. Он на аккордеоне исполнил известную композицию «На безымянной высоте».

В завершение мероприятия росгвардейцы прошли торжественным маршем под «Прощание Славянки».

Александр Коваленко наблюдал за происходящим с балкона и приветствовал праздничный парад в его честь.

После праздничной программы ветерана поздравили лично с наступающим праздником, вручили подарки и поздравительную открытку от командующего Сибирским округом войск национальной гвардии.